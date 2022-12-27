Юрист: «ФИФА может препятствовать участию России в отборе ЧМ-2026»

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) может препятствовать участию России в отборе чемпионата мира – 2026 в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Основной футбольный регулятор ФИФА. Она является организатором ЧМ. Это их прерогатива. Препятствовать нашему отбору на ЧМ будучи в АФК можно, но обосновать это будет сложно», - приводит слова Анцелиович издание «Спорт-экспресс».

Сегодня, 27 декабря, стало известно о переносе заседания исполкома по переходу РФС из УЕФА в АФК. Решение должно быть принято до конца нынешнего года.