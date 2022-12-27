Заседание исполкома РФС по переходу из УЕФА в АФК перенесено

Как стало известно «Чемпионату», РФС принял решение перенести голосование за переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Это было сделано для того, чтобы провести дополнительные консультации по данному вопросу.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», - заявляет источник.

Ранее планировалось, что заседание исполкома РФС состоится во вторник, 27 декабря.

В конце февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.