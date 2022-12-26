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Чемпионат мира 2026

Игнатьев назвал условие положительного исхода при переходе РФС в АФК

26 Декабря 2022 • 22:38 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной СССР, а также молодёжной и главной команд России Борис Игнатьев прокомментировал потенциальный переход РФС в АФК.

«Если мы будем в составе АФК и сыграем в отборе на ЧМ-2026, то в этом случае это решение ФИФА можно считать исключительно положительным», - цитирует Игнатьева Sport24.

Отборочный этап чемпионата мира – 2026, который пройдёт в Мексике, Канаде и США, в Европе начнётся в марте 2025 года, а в Азии – уже в октябре 2023 года.

Свой последний на сегодняшний день матч российский коллектив провёл как раз с азиатской сборной – 20 ноября в матче Узбекистан – Россия была зафиксирована нулевая ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Борис Игнатьев АФК
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