Альтернативная реальность: Какой была бы сборная России без игроков из внутреннего чемпионата

Как известно, российский футбол находится под санкциями, наша сборная не выступает ни в каких турнирах. Тем не менее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой была бы наша сборная без представителей Премьер-лиги.

Российский спорт в последнее время практически изолирован от мирового. Лишь в отдельных видах мы как-то участвуем. Отдельный интересный кейс – это возможное проведение Кубка мира по хоккею под эгидой НХЛ. В отличие от Международной федерации хоккея там об отстранении России не говорят, но готовы использовать только игроков из местных лиг. Интересно, как могла бы выглядеть сборная нашей страны по футболу, разреши УЕФА или ФИФА за неё выступать исключительно тем представителям, которые действуют за пределами России.

У нас есть вратарь с опытом еврокубков, который выступает за границей. Речь, конечно, о Никите Хайкине, который блистал в «Бодо/Глимт». Кстати, он покинул Норвегию и, по слухам, зимой может перебраться в Англию. Ждем с нетерпением. Другой вариант –Андрей Лунёв, который, правда, почти не играет, а лишь сидит на скамейке в леверкузенском «Байере». Ещё не забудем о Станиславе Крицюке, который сейчас в «Жил Висенте».

Самые большие сложности были бы с линией обороны. В центре защиты играл бы Александр Жиров из «Зандхаузена». Его несколько раз вызывали в национальную команду, но он до сих пор не дебютировал. При этом и до Бундеслиги он никак не дорастёт. В паре с ним придётся действовать Фёдору Кудряшову из турецкого «Антальяспора». Альтернатива – молодой Максим Молчан, но лишь из третьего дивизиона Франции. Есть надежда на Романа Тугаринова, который когда-то был в «Барселоне», но на взрослом уровне не может пробиться.

Справа можно было бы использовать Марио Фернандеса, который как раз на родине сейчас возобновит карьеру. Слева пришлось бы выходить Григорию Морозову, который, не сумев реализовать потенциал в московском «Динамо», выступает с февраля за словенский «Целе».

Средняя линия выглядела бы самой мощной в этой команде, ведь тут у нас есть представители топ-лиг. Александр Головин является одним из лидеров «Монако» в текущем сезоне, на его счету 14 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Пока Головина обходят стороной травмы, что радует, и он действительно становится лидером «Монако». Рядом с ним на поле может играть Алексей Миранчук из итальянского «Торино». Он как раз из-за повреждения долго был вне игры, но 2 гола и 2 ассиста в 9 матчах тоже выглядят неплохо. Страховать их в опорной зоне мог бы опытный Магомед Оздоев, который сейчас выступает в Турции за «Фатих Карагюмрюк». Полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата и находится в хорошей форме. Ну и ждём прогресса Егора Пруцева в «Црвене Звезде». За словацкий «Словацко» выступает Владислав Лёвин, но его, скорее всего, придётся иметь в виду только для количества. Также для комплекта возьмём Владислава Чёрного из швейцарского «Шаффхаузена». Вторая лига – не очень статусно, но он играет и даже забивает в стране, где можно прогрессировать.

Справа может появиться Магомед-Шапи Сулейманов. Кажется, аренда в Израиль воскресила его. В составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы в 15 матчах национального чемпионата он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Шапи играл в Лиге конференций. В общем он напомнил о себе, и это было бы интересно. Слева никого нет лучше Дениса Черышева, которому до сих пор мешают травмы. Хотя в этом сезоне в Серии В он успел в 10 матчах забить 3 гола и сделать одну результативную передачу. Другой вариант – это Никита Иосифов, но он пока в «Вильярреале» до основы дотянуться не может.

В атаке в этом случае придётся делать ставку на Александра Кокорина. Форвард уехал на Кипр и стал активно забивать – 5 голов в 11 матчах за «Арис». Добавим к этому ещё две результативные передачи. После возвращения Дзюбы в Россию лучше форварда за границей у нас не осталось. В качестве запасного можно было бы рассмотреть Станислава Ильютченко, который раньше всех начал изучать футбол в Азии. Он играет за южнокорейский «Сеул», и в этом сезоне в чемпионате страны он в 28 матчах забил 8 голов.

Состав: Хайкин – Морозов, Кудряшов, Жиров, Фернандес – Оздоев, Миранчук, Головин – Черышев, Кокорин, Сулейманов.

Запасные: Лунёв, Крицюк, Молчан, Пруцев, Лёвин, Чёрный, Иосифов, Ильютченко.

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К сожалению, состав, конечно, выглядит далеко не самым сильным. И всё же лучше было бы видеть хоть такую сборную, чем никакую.

Роман Андреев