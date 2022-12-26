Российский футбольный союз продумывает идею с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Какое-то решение может быть принято уже во вторник на заседании исполкома РФС.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», обязательным условием при переходе в АФК для РФС будет отсутствие в этой конфедерации коалиции против. В настоящий момент в Союзе ждут подтверждения на этот счёт.

Напомним, что сейчас российский футбол находится под санкциями УЕФА. В сложившейся ситуации клубы и сборная не могут участвовать в международных матчах. Переход в АФК может вернуть для России международный футбол.