​Уткин: «Эта вся «азия» напоминает мне детский анекдот»

Известный журналист Василий Уткин пошутил на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ******* [обманула]. Пятёрку дала, а сама не поехала…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола может помочь клубам и сборной России вернуться в международный футбол. В турнирах УЕФА представители России сейчас не играют из-за введённых ранее санкций.

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдёт 27 декабря.