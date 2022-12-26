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​Уткин: «Эта вся «азия» напоминает мне детский анекдот»

26 Декабря 2022 • 20:39 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин пошутил на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ******* [обманула]. Пятёрку дала, а сама не поехала…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола может помочь клубам и сборной России вернуться в международный футбол. В турнирах УЕФА представители России сейчас не играют из-за введённых ранее санкций.

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдёт 27 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России РФС УЕФА АФК
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