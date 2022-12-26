​УЕФА может не отпустить Россию в АФК – спортивный юрист

Похоже, РФС будет стремиться к переходу из УЕФА в АФК. Ожидается, что по итогам вторничного заседания исполкома РФС направит в УЕФА письмо о желании выйти из организации. Комментарий на этот счёт дал Михаил Прокопец, который является спортивным юристом.

«УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится», - сказал Прокопец, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Прокопец также считает, что в этом вопросе куда более важной является позиция ФИФА, а не УЕФА. По словам юриста, в настоящий момент Россия находится под санкциями именно со стороны ФИФА, если говорить о чемпионатах мира. Прокопец представил весьма странную ситуацию, при которой РФС будет членом АФК, но при этом сборная России так же не будет участвовать в чемпионатах мирах.