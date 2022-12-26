​Уткин высказался о позиции ФИФА насчёт сборной России

В прессу просочилась информация о том, что в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин. Он указал на тот факт, что отборочный цикл стартует только через полтора года.

«За полтора года позицию не определяют, если говорить серьёзно», - написал Уткин в «Телеграме».

Уткин также напомнил, что часть матчей чемпионата мира – 2026 пройдёт в США.

«У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?» - вопрошает Уткин.

Также Уткин задался вопросом, что будет, если сборная России выйдет на чемпионат мира, но европейские сборные по-прежнему откажутся играть против россиян.