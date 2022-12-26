Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Уткин высказался о позиции ФИФА насчёт сборной России

26 Декабря 2022 • 19:20 Комментировать

В прессу просочилась информация о том, что в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин. Он указал на тот факт, что отборочный цикл стартует только через полтора года.

«За полтора года позицию не определяют, если говорить серьёзно», - написал Уткин в «Телеграме».

Уткин также напомнил, что часть матчей чемпионата мира – 2026 пройдёт в США.

«У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?» - вопрошает Уткин.

Также Уткин задался вопросом, что будет, если сборная России выйдет на чемпионат мира, но европейские сборные по-прежнему откажутся играть против россиян.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Василий Уткин Сборная России АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
19:20 · Чемпионат мира 2026
​Уткин высказался о позиции ФИФА насчёт сборной России
18:17 · Чемпионат мира 2026
​УЕФА пока не будет комментировать возможный выход РФС 1
17:24 · Чемпионат мира 2026
​Колосков отреагировал на информацию о позиции ФИФА по сборной России
25 Декабря
14:11 · Чемпионат мира 2026
Европейская топ-сборная хочет пригласить Зидана 1
14:00 · Чемпионат мира 2026
Тухель - конкурент Зидана на пост главного тренера сборной Бразилии 1
24 Декабря
16:52 · Международные
Червиченко считает, что сборные Японии и Австралии могут отказаться играть с Россией 1
12:19 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Переход в Азию — единственная возможность для российского футбола выжить»
23 Декабря
20:30 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: «Если хочешь закрепиться - должен стараться и доказывать, что заслужил вызов в сборную»
15:20 · Чемпионат мира 2026
Федун прокомментировал возможный переход РФС в АФК
22 Декабря
14:37 · Чемпионат мира 2026
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
21 Декабря
19:39 · Чемпионат мира 2026
Широков раскритиковал экспериментальный состав сборной России
20 Декабря
15:18 · Чемпионат мира 2026
Пиняев заявил, что может сыграть на четырёх ЧМ
16 Декабря
14:06 · Чемпионат мира 2026
Инфантино: «В 2025 году клубный чемпионат мира поменяет формат» 1
15 Декабря
16:17 · Международные
Адиев: «Многие российские игроки обращаются, чтобы выступать за сборную Казахстана»
15:39 · Чемпионат мира 2026
Дуймович: «Карпин качественно выполняет свою работу»
Все новости
Рекомендуем