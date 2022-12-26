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​УЕФА пока не будет комментировать возможный выход РФС

26 Декабря 2022 • 18:17 Комментировать (2)

Ожидается, что на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза будет утверждено решение о выходе из УЕФА. После этого в УЕФА будет направлено письмо от РФС, в котором будет говориться о намерении выйти из состава организации.

Как сообщает «Матч ТВ», до момента получения документов УЕФА не будет давать никаких комментариев по поводу возможного выхода РФС.

После выхода из УЕФА РФС может вступить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и выступать там. В турнирах УЕФА, как известно, российские клубы и сборная сейчас не участвуют из-за введённых санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА АФК
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Комментарии (2)
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lukyanovvladislav
26 Декабря 2022 в 18:29
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