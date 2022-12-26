​Колосков отреагировал на информацию о позиции ФИФА по сборной России

В понедельник появилась информация о том, что при переходе Российского футбольного союза в АФК ФИФА не будет мешать сборной России участвовать в отборе на чемпионат мира – 2026. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС.

«Если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА? Тем более, это официальная информация? Её заявлял генсек ФИФА? Верить - не верить, вот главный вопрос», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Добавим, что сборная России не участвовала в жеребьёвке отбора на Евро-2024. УЕФА отстранил российские клубы и сборную от своих турниров до дальнейшего уведомления.

Во вторник, 27 декабря, судьба российского футбола будет решаться на заседании исполкома РФС.