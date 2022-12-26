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Чемпионат мира 2026

​ФИФА допустит Россию к отбору на ЧМ-2026 при переходе в АФК

26 Декабря 2022 • 17:16 Комментировать (3)

Ожидается, что на вторничном заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет утверждено решение о выходе из УЕФА. Всё идёт к тому, что РФС будет пытаться перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

По данным «Матч ТВ», в случае перехода в АФК ФИФА не станет каким-либо образом мешать сборной России в вопросе участия в отборочном цикле к чемпионату мира – 2026. Проще говоря, со своей стороны ФИФА допустит Россию к отбору. Это может стать серьёзным аргументом для российских футбольных властей.

Напомним, что российский футбол столкнулся с санкциями со стороны УЕФА. Так, например, сборная России не была допущена к жеребьёвке отбора на чемпионат Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России АФК
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Комментарии (3)
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ARTUR
26 Декабря 2022 в 18:07
а потом открестятся от своих слов..
KLINSMANN
26 Декабря 2022 в 17:47
Надо ещё и Кубок Азии брать тогда!
KLINSMANN
26 Декабря 2022 в 17:47
Супер :)
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