Российский футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, на каких условиях РФС можно перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это нельзя решить на уровне исполкома Российского футбольного союза. Это должно быть решением руководства РФС на уровне аппарата президента России или того, кто курирует спорт в стране. Если ФИФА не будет против, что мы будем играть отбор на мир в Азиатской конфедерации. Если АФК будет уверена, что не будет коалиции в лице Южной Кореи, Австралии и кого-то ещё, которые скажут: «Не играем» - тогда переходить можно. Но нужна гарантия высшего футбольного руководства. Если таких гарантий не будет, тогда нужно ждать Европу. Я не вижу пока что свет в конце туннеля», — сказал Созин.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что, вероятнее всего, 27 декабря, организация озвучит решение о возможном переходе России в Азию.