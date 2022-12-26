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Созин назвал условия, при которых РФС может перейти в Азию эксклюзив

26 Декабря 2022 • 15:40 Комментировать

Российский футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, на каких условиях РФС можно перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это нельзя решить на уровне исполкома Российского футбольного союза. Это должно быть решением руководства РФС на уровне аппарата президента России или того, кто курирует спорт в стране. Если ФИФА не будет против, что мы будем играть отбор на мир в Азиатской конфедерации. Если АФК будет уверена, что не будет коалиции в лице Южной Кореи, Австралии и кого-то ещё, которые скажут: «Не играем» - тогда переходить можно. Но нужна гарантия высшего футбольного руководства. Если таких гарантий не будет, тогда нужно ждать Европу. Я не вижу пока что свет в конце туннеля», — сказал Созин.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что, вероятнее всего, 27 декабря, организация озвучит решение о возможном переходе России в Азию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Россия Андрей Созин АФК РПЛ Азиатская конфедерация
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