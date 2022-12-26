Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о потенциальном переходе РФС в азиатскую конфедерацию.

«Переходить в азиатскую конфедерацию, однозначно, нужно. Даже думать не надо, а просто брать и переходить. Нужно принимать такое решение и идти. Как получится - увидим. Для сборной в этом будут только плюсы. На минувшем чемпионате мира азиатские команды не просто доказали, а ясно продемонстрировали, что они очень серьёзные команды. Ещё неизвестно, что будет на следующем чемпионате. У них уровень сильно растет. Поэтому для нас в переходе будут только плюсы», - сказал Деменко.