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Деменко: «Даже думать не надо, а просто брать и переходить в АФК» эксклюзив

26 Декабря 2022 • 00:52 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о потенциальном переходе РФС в азиатскую конфедерацию.

«Переходить в азиатскую конфедерацию, однозначно, нужно. Даже думать не надо, а просто брать и переходить. Нужно принимать такое решение и идти. Как получится - увидим. Для сборной в этом будут только плюсы. На минувшем чемпионате мира азиатские команды не просто доказали, а ясно продемонстрировали, что они очень серьёзные команды. Ещё неизвестно, что будет на следующем чемпионате. У них уровень сильно растет. Поэтому для нас в переходе будут только плюсы», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
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Комментарии (1)
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CERG
26 Декабря 2022 в 01:25
Правильно говорит.
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