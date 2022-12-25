Европейская топ-сборная хочет пригласить Зидана

Сборная Португалии лишилась главного тренера. После неудачного выступления на чемпионате мира – 2022 с поста наставника был уволен Фернанду Сантуш.

Как информирует A Bola, на вакантное место рулевого пиренейской команды претендуют два топ-тренера. Речь идет о французе Зинедине Зидане и испанце Луисе Энрике. Оба специалиста сейчас находятся без работы.

Последним местом работы «Зизу» был мадридский «Реал», а Энрике – сборная Испании.

Португалия на чемпионате мира в Катаре дошла до четвертьфинала, где сенсационно проиграла команде Марокко со счетом 0:1.

Зидан может возглавить топ-сборную - это не Франция