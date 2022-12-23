Угнать за семь дней: У РФС есть неделя, чтобы решить, является ли Россия Европой или Азией

В пятницу прошёл исполком РФС, где одной из тем было обсуждение возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. Решения пока нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Из-за дисквалификации России от УЕФА наш футбол находится в изоляции. Сборная России не имела возможности отобраться на чемпионат мира-2022, была отлучена от Лиги наций и не сыграет в отборе к Евро-2024. Также наши клубы отлучены от еврокубков. В этой ситуации в РФС всерьёз стали обсуждать возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию, где якобы нас готовы принять. Если это случится, то российский футбол должен вернуться на международную арену. Правда, вместо матчей против сборной Хорватии нас будут ждать встречи с Ираном, а вместо «Реала» и «Барселоны» – «Аль-Хиляль» и «Йокогама Ф. Маринос».

Дискуссия вокруг перехода в АФК примерно сводится к простому вопросу. Лучше ждать и надеяться на возвращение в Европу, где сильнейшие сборные и клубы, которое может случиться не скоро, или играть прямо сейчас, но на более низком уровне. Помимо уровня футбола есть ещё вопрос денег. Доходы от Лиги чемпионов УЕФА намного выше, чем от азиатской. Не говоря уж о том, что в Лиссабон и Лондон нашим сильнейшим клубам точно летать ближе, чем в Джакарту или Сидней.

В пятницу никакого решения РФС не принял. При этом оно точно случится на днях. Вице-президент РФС Денис Соловьев заявил, что если не будет подано заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то УЕФА может начать рассматривать вопрос в июле 2024, когда завершится чемпионат Европы.

На самом деле ситуация выглядит тревожной. Дело тут вовсе не в отношении к УЕФА или АФК. Просто до сих пор не видно никакого чёткого плана, расчёта, зачем переходить в Азию, кроме как для игры. Есть ряд серьёзных вопросов, которые надо будет решать, и хотелось бы заранее понимать некий план, видение со стороны РФС.

Вопрос такой: а клубы спросили об их желании? Точно ли хотят «Зенит», «Спартак», «Локомотив» летать на матчи Лиги чемпионов в Токио? Помнится, Владивосток и Хабаровск всегда вызывали некое недовольство. При переходе же в АФК такие перелёты станут нормой, будут постоянными посреди недели. Конечно, можно возразить, что мы скорее будем играть на Западе, где Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, что чуть ближе. Однако это всё равно неблизко, а для сборной же исключений не будет.

Ещё в азиатской Лиге чемпионов есть лимит на легионеров – 4 иностранца, 1 из которых должен быть из другой азиатской страны. Что тот же «Зенит» будет делать со своими бразильцами? Да и другие ведущие клубы имеют больше легионеров, чем позволено регламентом турнира. Что планируется с этим делать?

Хотя зачем рассуждать о следующем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует 8 августа, если там уже сформированы квоты для всех стран без учёта России? То есть в азиатских кубках мы, видимо, сможем начать выступление только с сезона-2024/25. Или АФК сделает для нас исключение?

Кто-то считал расходы и доходы наших клубов, нашей федерации при переходе в Азию? Когда вообще возможно начать играть в новой конфедерации? Судя по всему, спешка РФС связана с тем, чтобы иметь возможность стартовать в отборе к чемпионату мира-2026 в Азии. Однако начало квалификации там намечено на октябрь следующего года. Точно ли есть уверенность, что РФС успеет к этому сроку завершить все формальности, учитывая, что в УЕФА вообще нет процедуры выхода? Одобрит ли ФИФА к этому времени переход? Если же этого не случится, то сборная России может перейти в Азию, но не попасть на отбор к следующему мундиалю. В чём тогда будет смысл? Кстати, а ФИФА-то допустит Россию до отбора, разве это зависит от конфедерации?

К сожалению, вопросов очень много, а ответов и даже обсуждения мы не видим и не слышим. В качестве аргумента есть только эмоция «надо играть», и она понятна. Однако руководствоваться только эмоциями нельзя. К сожалению, плана нет, и это больше похоже на перетягивание каната и решение вопроса в стиле «кто кого передавит». Очень грустно будет, если столь важный шаг будет сделан просто потому, что кто-то успеет заручиться поддержкой в верхах.

Роман Андреев