Федун прокомментировал возможный переход РФС в АФК

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я вам так скажу: что лучше, лечиться и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать?» — передает слова Федуна «Чемпионат».

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза, один из вопросов обсуждения был возможный переход России из УЕФА в АФК.

Напомним, ранее сборная России и российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления. По этой причине национальная команда пропустила минувший розыгрыш чемпионата мира и Лиги наций, а также не примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.