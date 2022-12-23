Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Федун прокомментировал возможный переход РФС в АФК

23 Декабря 2022 • 15:20 Комментировать

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я вам так скажу: что лучше, лечиться и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать?» — передает слова Федуна «Чемпионат».

Сегодня, 23 декабря, состоялся исполком Российского футбольного союза, один из вопросов обсуждения был возможный переход России из УЕФА в АФК.

Напомним, ранее сборная России и российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления. По этой причине национальная команда пропустила минувший розыгрыш чемпионата мира и Лиги наций, а также не примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА Леонид Федун АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
15:20 · Чемпионат мира 2026
Федун прокомментировал возможный переход РФС в АФК
22 Декабря
14:37 · Чемпионат мира 2026
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
21 Декабря
19:39 · Чемпионат мира 2026
Широков раскритиковал экспериментальный состав сборной России
20 Декабря
15:18 · Чемпионат мира 2026
Пиняев заявил, что может сыграть на четырёх ЧМ
16 Декабря
14:06 · Чемпионат мира 2026
Инфантино: «В 2025 году клубный чемпионат мира поменяет формат» 1
15 Декабря
16:17 · Международные
Адиев: «Многие российские игроки обращаются, чтобы выступать за сборную Казахстана»
15:39 · Чемпионат мира 2026
Дуймович: «Карпин качественно выполняет свою работу»
14 Декабря
18:47 · Италия. Серия А
Виалли приостановил работу в сборной Италии
13 Декабря
18:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо считает, что Неймар сыграет на ЧМ-2026
13:31 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Игра с Саудовской Аравией сможет вернуть интересен болельщиков к сборной России
11 Декабря
20:22 · Чемпионат мира 2026
Помазун: «Приложу все усилия, чтобы попасть в сборную России»
17:31 · Чемпионат мира 2026
Кириченко: «Если бы матч состоялся, Иран не проиграл бы России»
17:25 · Чемпионат мира 2026
Кириченко считает, что уровень сборной России не сильно отличается от Узбекистана
15:11 · Чемпионат мира 2026
Миронов: «Если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать»
09 Декабря
17:52 · Чемпионат мира 2026
​Стало известно, когда РФС обсудит переход в Азию
Все новости
Рекомендуем