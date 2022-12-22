Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

Сборная Бразилии подыскивает нового главного тренера после отставки Тите. Специалист покинул пост в связи с неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Как информирует Globo Esporte, в списке потенциальных преемников Тите называется экс-рулевой сборной Испании Луис Энрике. Помимо испанца, на этот пост претендуют француз Зинедин Зидан и немец Томас Тухель.

Напомним, что сборная Бразилии на чемпионате мира – 2022 дошла лишь до четвертьфинала. Южноамериканская команда сенсационно потерпела поражение от Хорватии в серии послематчевых пенальти.