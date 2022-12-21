Широков раскритиковал экспериментальный состав сборной России

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался о сборной России.

«Может быть, сборной лучше не играть вообще, чем играть так, как мы провели три последних матча? Сборную превратили в клуб, где можно просматривать футболистов», — заявил Широков «РБ Спорту».

По мнению эксперта, в национальной команде должны быть самые сильные футболисты. Это элита, которая представляет страну, поэтому состав команды должен быть максимально сильным, считает Широков.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока команда отстранена от международных турниров, в нее не будут приглашаться игроки старше тридцати лет.