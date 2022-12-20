Пиняев заявил, что может сыграть на четырёх ЧМ

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев верит, что сыграет на чемпионате мира за сборную России.

«Верю ли, что сыграю на ЧМ? Мне сейчас 18, а Роналду играет в 37. У меня еще 19 лет. Это еще четыре чемпионата мира! Так что, надеюсь, успею», — приводит слова Пиняева Sport24.

Помимо этого, футболист заявил, что в ближайшем будущем хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Пиняев может перейти в «Локомотив».