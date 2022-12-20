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Пиняев заявил, что может сыграть на четырёх ЧМ

20 Декабря 2022 • 15:18 Комментировать

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев верит, что сыграет на чемпионате мира за сборную России.

«Верю ли, что сыграю на ЧМ? Мне сейчас 18, а Роналду играет в 37. У меня еще 19 лет. Это еще четыре чемпионата мира! Так что, надеюсь, успею», — приводит слова Пиняева Sport24.

Помимо этого, футболист заявил, что в ближайшем будущем хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Пиняев может перейти в «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Криштиану Роналду Сборная России Сборная Португалии Сергей Пиняев
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