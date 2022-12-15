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Дуймович: «Карпин качественно выполняет свою работу»

15 Декабря 2022 • 15:39 Комментировать

Экс-полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина. Напомним, ранее 53-летний специалист продлил трудовой договор с национальной командой до 2024 года.

«Этот тренер знает, что делает, и максимально качественно выполняет свою работу. Не вижу других кандидатов на место Карпина в сборной России. Он хорошо знает РПЛ и российских футболистов», — приводит слова Дуймовича Sport24.

В текущем календарном году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Следующая встреча национальной команды может пройти в конце марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Томислав Дуймович
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