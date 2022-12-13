Колосков: Игра с Саудовской Аравией сможет вернуть интересен болельщиков к сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сборной России необходимо провести контрольную игру с Саудовской Аравией.

«Сборной России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень. Если РФС сможет договориться, это покажет их высокий профессионализм», — приводит слова Колоскова Sport24.

Эксперт заявил, что предыдущие товарищеские матчи национальной команды не вызывали интерес у зрителей, ведь Валерий Карпин выставлял второй состав, а игра против саудовцев может вернуть интерес к сборной России.

Следующий товарищеский матч подопечные Карпина могут провести в конце марта 2023 года.