Помазун: «Приложу все усилия, чтобы попасть в сборную России»

Вратарь «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, хотел бы он попасть в состав сборной России.

«Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это», — заявил голкипер порталу «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 26-летний Помазун провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 мяч и четыре раза отстоял «на ноль».

Екатеринбургский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу до марта 2023 года.