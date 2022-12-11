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Помазун: «Приложу все усилия, чтобы попасть в сборную России»

11 Декабря 2022 • 20:22 Комментировать

Вратарь «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, хотел бы он попасть в состав сборной России.

«Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это», — заявил голкипер порталу «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 26-летний Помазун провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 мяч и четыре раза отстоял «на ноль».

Екатеринбургский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу до марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сборная России Илья Помазун
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