Кириченко: «Если бы матч состоялся, Иран не проиграл бы России»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил шансы сборной России в возможном товарищеском матче с Ираном. Напомним, наша национальная команда должна была провести контрольную игру с иранцами перед стартом чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Наверное, стало не до этого, возможно, у Ирана возникли сложности из-за того, что на носу был чемпионат мира. Но если бы матч состоялся, думаю, что Иран не проиграл бы России», — цитирует слова Кириченко «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году сборная России провела три контрольных матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).