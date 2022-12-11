Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира 2026

Кириченко считает, что уровень сборной России не сильно отличается от Узбекистана

11 Декабря 2022 • 17:25 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился мнением об уровне сборной России.

«В таком составе, который выходил, по уровню Россия не сильно отличается от того же Узбекистана, где довольно крепкая команда. Таджикистан и Кыргызстан чуть послабее, но это вполне боеспособные сборные», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт». По мнению эксперта, сейчас нет слабых сборных.

Напомним, в 2022 календарном году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Ориентировочно следующие контрольные игры национальной команды пройдут в конце марта 2023 года.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Дмитрий Кириченко сборная Таджикистана сборная Кыргызстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
17:31 · Чемпионат мира 2026
Кириченко: «Если бы матч состоялся, Иран не проиграл бы России»
17:25 · Чемпионат мира 2026
Кириченко считает, что уровень сборной России не сильно отличается от Узбекистана
15:11 · Чемпионат мира 2026
Миронов: «Если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать»
09 Декабря
17:52 · Чемпионат мира 2026
​Стало известно, когда РФС обсудит переход в Азию
13:37 · Чемпионат мира 2026
Дуймович: В Европе боялись сборную России, Аршавина и Павлюченко уважали
08 Декабря
14:55 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал последние матчи сборной России скучными
11:42 · Чемпионат мира 2026
Онопко заявил, что Кокорину и Дзюбе будет сложно попасть в сборную России
10:48 · Россия. Премьер-лига
Онопко: «Мостовой обижен на весь футбольный мир»
07 Декабря
15:47 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России»
05 Декабря
16:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сулейманов: «Наша национальная команда очень сильная»
14:49 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Я двумя руками за переход в Азию»
04 Декабря
19:56 · Чемпионат мира 2026
Кечинов: «Сборной России нужно выступать на международной арене»
19:16 · Чемпионат мира 2026
Венгер объяснил, зачем ФИФА расширила количество участников на чемпионате мира
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сычёв: «У России были бы хорошие шансы выйти из группы на чемпионате мира» 3
11:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо рассказал, почему Россия не может вырастить столько же талантливых футболистов, сколько США 2
Все новости
Рекомендуем