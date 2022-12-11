Кириченко считает, что уровень сборной России не сильно отличается от Узбекистана

Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился мнением об уровне сборной России.

«В таком составе, который выходил, по уровню Россия не сильно отличается от того же Узбекистана, где довольно крепкая команда. Таджикистан и Кыргызстан чуть послабее, но это вполне боеспособные сборные», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт». По мнению эксперта, сейчас нет слабых сборных.

Напомним, в 2022 календарном году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Ориентировочно следующие контрольные игры национальной команды пройдут в конце марта 2023 года.