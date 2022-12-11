​У Путина высказались о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию

Уже в декабре Российский футбольный союз будет обсуждать возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Комментарий на этот счёт дал Игорь Левитин – помощник президента РФ Владимира Путина.

По словам Левитина, он не располагает информацией о планах РФС по смене конфедерации. При этом помощник Путина подчеркнул, что сборной России важно иметь возможность проводить официальные матчи.

«Дальше чемпионат мира 2026 года. Надо о себе заявлять, показывать», - высказался Левитин, чьи слова приводит ТАСС.

Из-за санкций со стороны УЕФА сборная России в 2022 году не провела ни одного официального матча, только несколько товарищеских. Команду Валерия Карпина отстранили даже от отбора на Евро-2024. Санкции затронули и клубы – они не участвуют в еврокубках.