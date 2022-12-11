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Миронов: «Если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать»

11 Декабря 2022 • 15:11 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что думаю о возможном переходе России в АФК? Честно говоря, я не углублялся в этот вопрос. Конечно, если переход в АФК позволит играть на международной арене, то это надо сделать», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Футболист заявил, что международная практика нужна всем, ведь чем больше матчей, тем лучше.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России АФК Алексей Миронов
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