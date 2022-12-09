​Стало известно, когда РФС обсудит переход в Азию

Учитывая санкции со стороны УЕФА, Российский футбольный союз будет рассматривать вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Ранее Александр Дюков говорил, что вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании исполнительного комитета.

Как стало известно «РБ Спорт», заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться вопрос перехода в Азию, пройдёт 23 декабря.

Стоит сказать, что в настоящий момент российские клубы не участвуют в турнирах УЕФА. Сборная России тоже не проводит официальных матчей, будучи отстранённой сразу от нескольких соревнований по ходу календарного года.