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Дуймович: В Европе боялись сборную России, Аршавина и Павлюченко уважали

09 Декабря 2022 • 13:37 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о возможном переходе сборной России в АФК.

«Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России», — заявил Дуймович Sport24.

Эксперт отметил, что в России были отличные футболисты, такие как Андрей Аршавин и Роман Павлюченко, их уважали в Европе. При этом Дуймович считает, что переход в Азию может пойти на пользу сборной России, ведь команда должна участвовать в международных турнирах.

Напомним, Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год, а Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Роман Павлюченко Сборная России Томислав Дуймович УЕФА АФК
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