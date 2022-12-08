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Онопко заявил, что Кокорину и Дзюбе будет сложно попасть в сборную России

08 Декабря 2022 • 11:42 Комментировать

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина попасть в состав национальной команды.

По словам специалиста, Кокорину, как и Артёму Дзюбе, который в настоящий момент находится без клуба, будет сложно попасть в сборную России.

«Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что всё понимают», — цитирует Онопко Sport24.

Напомним, Кокорин выступал за сборную России в период с 2011 по 2017 год. В общей сложности в составе национальной команды футболист провёл 48 матчей, забив в них 12 мячей.

В текущем сезоне 31-летний форвард сумел отличиться пятью голами и двумя результативными передачами в 10 встречах за «Арис». Отметим, что Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрский клуб на правах аренды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Кокорин Артём Дзюба Виктор Онопко
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