Онопко заявил, что Кокорину и Дзюбе будет сложно попасть в сборную России

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина попасть в состав национальной команды.

По словам специалиста, Кокорину, как и Артёму Дзюбе, который в настоящий момент находится без клуба, будет сложно попасть в сборную России.

«Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что всё понимают», — цитирует Онопко Sport24.

Напомним, Кокорин выступал за сборную России в период с 2011 по 2017 год. В общей сложности в составе национальной команды футболист провёл 48 матчей, забив в них 12 мячей.

В текущем сезоне 31-летний форвард сумел отличиться пятью голами и двумя результативными передачами в 10 встречах за «Арис». Отметим, что Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрский клуб на правах аренды.