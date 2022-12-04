​В ФИФА рассказали о трёх вариантах формата чемпионата мира – 2026

Ещё не завершился чемпионат мира – 2022, но в ФИФА уже думают о следующем мундиале, который примут три страны – США, Мексика и Канада. В 2026 году на чемпионате мира будут участвовать 48 команд. При этом формат турнира ещё не определён окончательно – вариант с 16 группами по 3 команды могут изменить. Это подтвердил известный тренер Арсен Венгер, который в настоящий момент работает в ФИФА.

«Решение ещё не принято. Но это будет либо 16 групп по 3 команды, либо 12 групп по 4 команды, либо две отдельные части с 6 группами по 4 команды в каждой. Всё решит совет ФИФА. Думаю, это будет сделано в следующем году», - высказался Венгер на пресс-конференции.

Отметим, что в прошлый раз чемпионат мира расширился в 1998 году – на том мундиале сыграли 32 команды, а не 24, как было прежде.