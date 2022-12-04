Кечинов: «Сборной России нужно выступать на международной арене»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию.

«У нас выбора нет. Сборной России надо выступать там, где есть возможность. Нужно выступать на международной арене. Азиатский футбол набирает силу — это показывает чемпионат мира», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях. По этой причине наша национальная команда пропустила минувший розыгрыш Лиги наций, не принимает участие в текущем чемпионате мира и не сможет поучаствовать в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.