Венгер объяснил, зачем ФИФА расширила количество участников на чемпионате мира

Директор ФИФА по развитию футбола Арсен Венгер прокомментировал расширение чемпионата мира до 48 сборных. Напомним, изменение вступит в силу на следующем мундиале (2026 год).

Венгер сказал ESPN, что теперь африканских команд станет на пять больше, а европейцам предоставлено три дополнительных слота. На чемпионате мира принимают участие лишь 22 процента всех стран мира, расшив турнир у многих появится возможность развития футбола с целью попасть на такой большой турнир.

Чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. 48 сборных будут поделены на 16 групп по три команды, в плей-офф турнира выйдут лишь те, кто выиграет свою группу.