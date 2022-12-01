В ФИФА могут отказаться от части изменений формата ЧМ, которые вступят в силу с 2026 года

Чемпионат мира 2026 года может пройти в более привычном формате, чем планировалось изначально.

Напомним, что на мундиале 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, впервые будут представлены 48 сборных. Команды разделятся на 16 групп (по три сборной в каждой), однако, как сообщает Guardian, последняя деталь может быть пересмотрена. В ФИФА уже задумались о том, чтобы оставить в силе регламент с четырьмя командами в группе – в таком случае количество квартетов будет расширено с восьми до 12, а не до 16, как планировалось прежде.

Напомним, что действующий формат с 32 участниками вступил в силу с мундиаля 1998 года, который прошёл во Франции.