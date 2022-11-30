Колосков раскритиковал идею введения серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном введении серии пенальти в групповых матчах ЧМ-2026.

Известный функционер раскритиковал эту идею, не видя адекватной причины для её внедрения. «Команды сыграли вничью и выложились, а тут вдруг игра ещё не закончена. Сейчас вничью сыграли и поехали домой, а тут ещё десять пенальти пробить надо. Считаю, что это непрофессиональная идея», — заявил чиновник в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по слухам руководство ФИФА рассматривает подобное нововведение, по которому победитель послематчевой серии заработает ещё один балл.