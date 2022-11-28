​Карпин – об атаке сборной России: «Даже «Манчестер Сити» тяжело вскрывать насыщенную оборону»

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Команда Валерия Карпина не смогла выиграть и даже забить. Обе игры завершились с результатом 0:0. Рулевой российской национальной команды ответил на вопрос, чего не хватило его подопечным.

«Созидания. Нужно понимать, что создавать всегда сложнее, чем разрушать», - высказался Карпин в ходе интервью для «Чемпионата».

По словам Карпина, даже у самых топовых команд возникают сложности, когда речь идёт о вскрытии насыщенных оборонительных редутов.

«Возьмите хоть «Манчестер Сити», хоть «Барселону», кого хотите – даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону», - сказал Карпин.

Напомним, что недавно Валерий Карпин продлил контракт с РФС – до конца июля 2024 года.