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​Карпин – об атаке сборной России: «Даже «Манчестер Сити» тяжело вскрывать насыщенную оборону»

28 Ноября 2022 • 17:31 Комментировать

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Команда Валерия Карпина не смогла выиграть и даже забить. Обе игры завершились с результатом 0:0. Рулевой российской национальной команды ответил на вопрос, чего не хватило его подопечным.

«Созидания. Нужно понимать, что создавать всегда сложнее, чем разрушать», - высказался Карпин в ходе интервью для «Чемпионата».

По словам Карпина, даже у самых топовых команд возникают сложности, когда речь идёт о вскрытии насыщенных оборонительных редутов.

«Возьмите хоть «Манчестер Сити», хоть «Барселону», кого хотите – даже самой великой команде тяжело вскрывать насыщенную оборону», - сказал Карпин.

Напомним, что недавно Валерий Карпин продлил контракт с РФС – до конца июля 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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