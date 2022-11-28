Карпин двумя словами высказался о шансах сборной России поехать на ЧМ-2026

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли национальная команда бороться за выход на чемпионат мира 2026 года.
«Сможем ли мы побороться за место на следующем чемпионате мира или нет? Без понятия», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».
Сборная России пробилась в стадию стыковых матчей ЧМ-2022, где должна была встретиться с Польшей. Однако из-за дисквалификации не смогла принять участие в игре, и поляки автоматически шагнули дальше. Сейчас они выступают на мундиале в Катаре.
ЧМ-2026 состоится в трех странах – Канаде, Мексике и Соединённых Штатах Америки.
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