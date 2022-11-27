​РФС обсудит переход в Азию - Дюков

В условиях санкций со стороны УЕФА всё чаще обсуждается вариант с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Глава РФС Александр Дюков сообщил о том, что такой переход будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома. Слова Дюкова передаёт телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что из-за санкций сборная России пока что может проводить только товарищеские матчи. В 2022 году команду Валерия Карпина отстранили от стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира, от Лиги наций и от отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

Добавим, что в ноябре сборная России сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (по 0:0) в товарищеских играх.