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Чемпионат мира 2026

​РФС обсудит переход в Азию - Дюков

27 Ноября 2022 • 19:13 Комментировать (1)

В условиях санкций со стороны УЕФА всё чаще обсуждается вариант с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Глава РФС Александр Дюков сообщил о том, что такой переход будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома. Слова Дюкова передаёт телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что из-за санкций сборная России пока что может проводить только товарищеские матчи. В 2022 году команду Валерия Карпина отстранили от стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира, от Лиги наций и от отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

Добавим, что в ноябре сборная России сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (по 0:0) в товарищеских играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков
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Комментарии (1)
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wertygaz
27 Ноября 2022 в 20:48
Наконец то, забейте уже на Европу. Это уже не изменится… теперь по любому поводу сразу бан. А повод вечный, полуостров то уже не отдадут…
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