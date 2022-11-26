Колосков высказался о матче России против Саудовской Аравии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался насчет возможного контрольного поединка между сборными России и Саудовской Аравии. Ранее в прессе появилась информация, что стороны могут договориться о проведении спарринга.

«Сыграть этот матч реально, никто не запрещает. Поединок России с Саудовской Аравией имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей», - приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

В настоящий момент сборная Саудовской Аравии выступает на чемпионате мира – 2022. В первом туре команда преподнесла сюрприз, победив Аргентину со счетом 2:1.