Мостовой: Было бы отлично, если бы сборная России сыграла против Саудовской Аравии

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Саудовской Аравии.

«Это было бы отлично. Команда, которая обыграла сборную Аргентины, сейчас на коне. По идее, мы обязаны обыгрывать их. Но мы так же думали, что должны выиграть Таджикистан и Узбекистан», — приводит слова МостовогоMetaratings.

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что сборная России в 2023 году может провести контрольную игру с одним из участников чемпионата мира, в том числе и с Саудовской Аравией.

Напомним, в ноябре наша национальная команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).