​Россия может провести матч с обидчиками Месси

Российский футбольный союз работает над организацией товарищеских матчей для сборной России на следующий календарный год. В марте команда Валерия Карпина может встретиться с Саудовской Аравией. Об этом в своём телеграм-канале K/On/Off рассказывает журналист Василий Конов.

Сборная Саудовской Аравии на днях отметилась сенсацией на чемпионате мира – 2022, обыграв Аргентину со звёздным Лионелем Месси в составе.

Напомним, что в условиях санкций сборная России пока может проводить только товарищеские матчи. Осенью команда Валерия Карпина встречалась с Кыргызстаном (победа 2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Напомним, что в ноябре Валерий Карпин продлил контракт с РФС – он будет тренером сборной до августа 2024 года.