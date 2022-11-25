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Чемпионат мира 2026

​Россия может провести матч с обидчиками Месси

25 Ноября 2022 • 20:08 Комментировать

Российский футбольный союз работает над организацией товарищеских матчей для сборной России на следующий календарный год. В марте команда Валерия Карпина может встретиться с Саудовской Аравией. Об этом в своём телеграм-канале K/On/Off рассказывает журналист Василий Конов.

Сборная Саудовской Аравии на днях отметилась сенсацией на чемпионате мира – 2022, обыграв Аргентину со звёздным Лионелем Месси в составе.

Напомним, что в условиях санкций сборная России пока может проводить только товарищеские матчи. Осенью команда Валерия Карпина встречалась с Кыргызстаном (победа 2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Напомним, что в ноябре Валерий Карпин продлил контракт с РФС – он будет тренером сборной до августа 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Саудовской Аравии
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