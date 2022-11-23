Глебов рассказал о забавном диалоге с арбитром во время матча с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о беседе с арбитром в товарищеском матче против Таджикистана.

«Момент в середине поля, я чисто отбираю мяч, судья свистит. «Ты же видел, что я чисто сыграл, зачем свистишь?» — спрашиваю. Он отвечает: «Я видел, но не хотел, чтобы люди шумели», — цитирует слова Глебова Sport 24. Хавбек добавил, что просто не понимал, как реагировать на такие слова.

Напомним, в ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном, обе встречи завершились нулевой ничьей.

Глебов сыграл 90 минут в первой игре, а во второй — на поле не появился.