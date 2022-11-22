Глушаков: Сборная России должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результаты товарищеских матчей сборной России. Напомним, национальная команда в ноябре провела две игры — против Таджикистана (0:0) и против Узбекистана (0:0).

«Игры сборной России? А ты что скажешь про сборную? Скучно смотреть? Вы сами ответили. Зачем у меня спрашивать? Я смотрел, болел за сборную — сборная не выиграла», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

По мнению футболиста, сборная России должна одерживать победы над такими соперниками, результат игр стал для него неожиданным.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на март 2023 года.