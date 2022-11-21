Агент Сильянова заявил, что ему не предлагали заплатить за место игрока в сборной России

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, ответил на вопрос, предлагали ли ему заплатить за приглашение игрока в сборную России. Ранее несколько футбольных агентов высказали предположения о том, что какие-то игроки не просто так оказались в национальной команде.

«Это бред сивой кобылы. Вы меня даже немного обескуражили. Мне такой вопрос никто не задаст. Кто немного меня знает, понимает, что это не наши методы», — цитирует слова Шпинёва «РБ Спорт».

21-летний защитник дебютировал за сборную России в сентябре в матче с Кыргызстаном (2:1), а также принял участие в товарищеской игре с «Узбекистаном» (0:0), в которой получил травму ноги.