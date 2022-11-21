​Канчельскис назвал условие, при котором России нужно переходить в Азиатскую конфедерацию

Из-за санкций со стороны УЕФА сборную России в течение 2022 году не допустили к «стыкам» за место на чемпионате мира, к Лиге наций, а также к отбору на Евро-2024. В ближайшее время российской национальной команде светят только товарищеские матчи, и всё чаще ведутся разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Комментарий на этот счёт дал Андрей Канчельскис.

«Если не будет никакого прогресса и понимания, что наша сборная может вернуться на международные соревнования под эгидой УЕФА, то, возможно, нужно будет переходить в Азиатскую конфедерацию футбола», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Канчельскис отметил, что Азиатская конфедерация не является слабой, учитывая наличие там таких команд, как сборная Японии, сборная Южной Кореи и так далее.