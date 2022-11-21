Бородюк - о сборной России: «Сложилось впечатление, что игроки не понимают, куда приезжают»

Футбольный тренер Александр Бородюк, последним местом работы которого было московское «Торпедо», высказался о последних двух товарищеских играх сборной России.

«Сложилось впечатление, что игроки не до конца понимают, куда приезжают. Приезжают-то они в сборную страны! Понимаю, что товарищеские матчи, но все ждут победного результата», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились вничью со счетом 0:0.

Сборная России в связи с баном от ФИФА и УЕФА сейчас может проводить только контрольные встречи.