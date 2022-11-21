Карпукас объяснил, почему сборная России не может победить

Хавбек сборной России Артём Карпукас поделился мнением о прошедших товарищеских поединках против национальных команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.

«В сборной много новичков Первый раз друг друга увидели, на поле почувствовали. Если бы у нас было чуть больше времени, результат был бы другой», - передает слова 20-летнего футболиста «Чемпионат».

Этой осенью сборная России смогла победить только Кыргызстан. Спарринг завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Напомним, что россияне не могут играть официальные матчи из-за решения ФИФА и УЕФА.