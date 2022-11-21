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Юран: «Не верю в байки, что Узбекистан и Таджикистан - сильные соперники»

21 Ноября 2022 • 07:50 Комментировать

Футбольный тренер Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», высказался о прошедших матчах сборной России против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились вничью со счетом 0:0.

«Понятия не имею, почему мы не можем обыграть сборные Таджикистана и Узбекистана. Все вопросы - к Карпину. Не верю в байки, что Узбекистан и Таджикистан - сильные соперники», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Этой осенью сборная России отпраздновала лишь одну победу. В сентябре подопечные Валерия Карпина минимально переиграли Кыргызстан со счетом 2:1.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Юран
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