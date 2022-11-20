Баринов: «Надо у нападающих спрашивать, почему они не забивают»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с Узбекистаном (0:0).

- Как оцените первый тайм? Потому что таймы получились разными, по крайней мере, по моментам.

- Да, согласен. Первый тайм не получался во многом именно на чужой половине поля. То есть, то, что планировали, не получилось. В перерыве разобрали, посмотрели на видео, где есть какие зоны. Второй тайм можно занести в актив. Я считаю, что неплохо играли.

- Да, моментов было много, поджали. Забить не удалось исключительно из-за нереализации? Что изменилось в перерыве, что второй тайм получился иным?

- Говорю, поменяли немного. Нападающие стали больше открываться за спину, и появлялись зоны в центре поля. Поэтому вот этот фактор.

- В целом игру можно занести в актив, несмотря на 0:0?

- Да, конечно, можно. Получили игровое время, в клубах люди отдыхали по 2-3 дня, а мы работали. Как бы в тонусе. Две игры на ноль. А то, что не забиваем, надо у нападающих спрашивать.

- Представьте себя на месте болельщика. Сборная дважды играет в нулевую ничью. Как бы вы отреагировали?

- Обычно бы отреагировал. Товарищеские игры. Надо тоже понимать, что мы не бежим, сломя голову. Надо, чтобы и в свои не забивали. А впереди надо забивать, конечно. Не знаю, надо у нападающих спрашивать, почему они не забивают. Соболев сегодня мог раза 3-4 забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» - забивает.