Жуков: «Сборная России не показала качественной игры»

Экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отреагировал на ничейный результат поединка между сборными Таджикистана и России. Матч состоялся в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

«Это больше было похоже на тренировку, чем на какой-то официальный матч. Сборная России не показала качественной игры. Не было мотивации и сыгранности», - передает слова Жукова издание Metaratings.ru.

Добавим, что следующий контрольный поединок национальная команда России проведет на выезде против сборной Узбекистана. Встреча состоится в городе Ташкент 20 ноября.