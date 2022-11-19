Аршавин рассказал, стоит ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался касательно возможного перехода национальной команды в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я бы не торопился переходить туда. Пока рано думать об этом. Считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», - передает слова Андрея «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. 17 ноября подопечные Валерия Карпина провели товарищескую встречу с командой Таджикистана. Спарринг прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

20 ноября сборная России встретится с Узбекистаном.